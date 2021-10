Caen. Insolite – une rue secrète dans Caen

"Rue secrète" ou "rue fantôme", depuis quelques jours, cette ruelle murée dans le cœur de Caen (Calvados) attire l'attention des plus curieux. Qu'ils se rassurent, la rue inaccessible devrait être ouverte aux visites guidées d'ici… l'été 2019.

Une ruelle impénétrable

La ruelle est murée d'un côté par un hôtel particulier, de l'autre par une installation électrique d'EDF. La rue était connue des habitants des immeubles alentours mais "ils n'en parlaient pas", explique Hervé Lebel, président de l'office du tourisme de Caen la mer. Elle ne figurait pas non plus dans les registres du cadastre de la ville. L'emplacement correspond à un ancien tracé de l'Odon, rivière affluente de l'Orne, qui a été recouvert une centaine d'années plus tôt. Techniquement, la ruelle devrait se trouver dans la continuité de la rue Quincampoix, en parallèle à la rue Écuyère. Un seul accès est possible dans cette rue, par la cour intérieure des habitations. Vous ne trouverez pas l'accès si facilement. Il faut tout d'abord passer la porte d'un hôtel particulier, traverser une cour intérieure et des habitations qui mèneraient à la fameuse ruelle. Il vous est conseillé d'attendre le début des visites et d'être accompagné pour vous y rendre.

Derrière cette porte d'installation électrique se cache la ruelle d'une centaine de mètres de long, rue aux Fromages. - CS

Épargnée par les bombardements de la Seconde guerre mondiale et après avoir été recouverte de béton, elle n'est pas aménagée, la nature y a repris ses droits mais vous pourrez découvrir toute son histoire lors des visites.

Des visites insolites

Fermée depuis des années, l'office du tourisme ne souhaite pas la délivrer en libre accès pour les riverains mais l'établissement du tourisme aimerait plutôt proposer des visites encadrées par des guides. Cependant, le bureau d'informations touristiques a besoin d'obtenir des autorisations avant de mettre en place leur projet touristique. Le souhait du président de l'office du tourisme de Caen la mer serait d'évoquer l'Odon et de rappeler l'époque historique dans un cadre de visites petits secrets normands. "L'ambition de ce projet est de faire plaisir et de présenter la ville différemment, de manière plus insolite", affirme-t-il. En espérant que ces visites soient organisées prochainement.

La ruelle fantôme de trois mètres de large et une centaine de mètres de long. - Hervé Lebel