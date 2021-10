Ils prennent le gardien pour cible

Vers 23h15, deux individus viennent défoncer la porte de son appartement, à coups de pied, sans pouvoir l’ouvrir. Les policiers constatent et repartent, mais un quart d’heure plus tard, le gardien prévient que cette fois-ci, ce sont les vitres de sa voiture qui viennent d’être brisées par des jets de pierre, scène qu’il voit de sa salle à manger.Puis une épaisse fumée commence à s’échapper du véhicule.

Les policiers repèrent rapidement une bande de six voyous, deux mineurs et quatre majeurs, qui sont interpellés. L’un d’eux, J.B, 19 ans, est soupçonné d’être l’auteur de l’incendie. Les trois autres majeurs sont mis en cause pour complicité de destruction de bien et les mineurs comparaîtront devant le tribunal pour enfants.

En comparution immédiate, lundi 30 janvier, tous nient leur implication dans cette affaire. Finalement, le tribunal a condamné J.B., à un an de prison dont six mois avec sursis mise à l’épreuve. J.B., 21 ans, écope de la même peine. C.S, 20 ans, a été condamné à dix mois. Le quatrième prévenu, sous contrôle judiciaire, hérite de six mois avec sursis.