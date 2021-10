Johann Lebas, de "Rire and Pop"

"C’est avant tout un projet associatif, basé sur deux richesses culturelles que sont l’humour et la musique. La première partie du festival, les 14 et 15 juin, est consacrée à l’humour. Nous avons la chance de travailler avec la société "Juste pour rire", et des grands noms de l’humour seront présents, avec Christophe Alévêque et Elisabeth Buffet

La seconde partie, les 16 et 17, s’articule, elle, autour de la musique. Nous aurons le plaisir de faire découvrir au public normand des artistes comme Shy’m, De Palmas, Inna Modja ou Corneille. Je suis d’ailleurs heureux de vous annoncer une nouvelle tête d’affiche : Boulevard des Airs sera également de la fête !"



Où peut on se procurer des places pour le festival "Rire and Pop" ?

"Venez à deux", à l’occasion de la St Valentin. Le pass 1 jour, pour deux personnes est à 40€."



Pratique. www.festivalrireandpop.com.