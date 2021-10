Bolbec. France-Uruguay : où voir le match sur écran géant ? [Carte]

Plus de 12 millions de téléspectateurs sur TF1 pour le match entre la France et l'Argentine samedi 30 juin 2018, il n'y a pas de doute, la Coupe du monde de football rassemble. Pour profiter au maximum de l'ambiance de France-Uruguay, vendredi 6 juillet 2018 à partir de 16 heures, beaucoup de supporters vont se retrouver dans les bars et les restaurants qui retransmettent le match.

Mais quelques communes ont aussi décidé de s'investir et de proposer un écran géant en Seine-Maritime. Elles sont peu nombreuses car cette installation a un coût d'une part et que cela peut être lourd à organiser, à cause notamment des questions de sécurité.

Ci-dessous, la carte avec les quelques communes qui ont tenu à participer :

Au Havre, à Grand-Quevilly et à Evreux, l'écran géant arrivera lui pour les quarts de finale et la finale.

(Si vous souhaitez indiquer l'écran géant de votre commune, contactez la rédaction de Tendance Ouest)