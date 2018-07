Tapie: la justice rejette la demande de liquidation judiciaire de ses sociétés

Tendance Ouest a écrit :

Abattoir AIM : des suites judiciaires

Me Elise Brand, avocate des salariés de l'abattoir AIM dans la Manche, envisage des suites judiciaires après le plan social sur l'emploi (PSE). "Nous irons chercher la responsabilité civile et pécuniaire de la SEM Imagine", actionnaire et propriétaire des locaux d'AIM. "Toutes les voies seront exploitées" assure l'avocate, qui n'exclut pas d'engager une procédure pénale.

