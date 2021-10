La saison multicolore du BBC

Le tour des prochaines dates :



Février

- Mercredi 8 février, "HVJ du coeff" viendra rapper à l’occasion de la soirée apéro-concert hip-hop, dès 19h. (Entrée libre)



- Vendredi 10, à 20h, la jeune Hollie Cook, fille du batteur des Sex Pistols, apportera les couleurs de son reggae vintage et de sa pop tropical, aux côtés de Horseman et de Prince Fatty. (12 à 19 €)



- Mercredi 15, à 20h, c’est le français Cascadeur, accompagné de son clavier, qui viendra peindre ses atmosphères pop, avec en première partie le jeune groupe Born in Alaska. (14 à 21 €)



- Mercredi 29, à 20h, les londoniens de We have band revisiteront trente ans de musique discoa, new wave, rock et pop. Première partie assurée par les normands de Kim Novak. (15 à 22 €)



Mars

- Vendredi 9 mars, les qualifications pour le championnat de France de Air guitar, sont de retour à partir de 20h, suivies d’une soirée animée par les Headcharger et un Dj set. (5 €)



-Mercredi 14, Bénabar troque le BBC pour le Zénith de Caen, le temps d’une soirée. (33 à 48 €)



- Vendredi 16, à 20h, les grands "Skip the use" amènent le rock sur la scène hérouvillaise, avec en première partie les locaux de The Lanskies. (12 à 19 €)



La suite en bref...

Le reste de la programmation est particulièrement gratiné ! Le BBC accueillera d’ailleurs des grands noms comme Daniel Darc (21/03), Didier Wampas (22/03), Herman Dune et I Arkle (24/03) et Anaïs (28/03).



Pratique. Big Band Café, site de la Fonderie, avenue du Haut Crépon, à Hérouville. Infos et réservations au 02 31 47 96 13 et sur www.bigbandcafe.com.

