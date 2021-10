La Frénaye. Podium Courrier Cauchois : des nouveautés pour la 19e édition

L'hebdomadaire Le Courrier Cauchois propose une nouvelle fois cette année des soirées de concerts. Le Podium revient avec huit dates à travers la Seine-Maritime, du vendredi 6 juillet au vendredi 7 septembre 2018 (voir le détail ci-dessous).

En l'absence de l'historique animateur Philippe Thomas pour cette 19e édition, les chanteurs Fanny Llado, dite Lady Fanny et John prendront le micro pour chanter mais aussi pour faire l'animation. Et ils ont prévu un beau programme de musique et de fête.

"Nos régions ont du talent version musique !"

Les artistes Sylvain Barbaray et Edwige feront la première partie de chaque concert cette année. Ils seront accompagnés par un artiste différent chaque soir. Ana Ka, passée par l'émission The Voice, le musicien Sino, Jérémy Letailleur ou encore l'artiste de la région Rosy Kikour sont notamment attendus sur scène. "Cette première partie, de 21 heures à 22h15, est consacrée à la découverte, l'écoute", explique Lady Fanny. La deuxième partie est davantage dansante.

"Le Podium Courrier Cauchois permet aux gens qui ne partent pas en vacances d'avoir quand même un concert et un feu d'artifice, ajoute la chanteuse et désormais animatrice. C'est familial, local et festif. C'est un peu 'nos régions ont du talent' version musique !"

Un concours de chant sera également organisé avec quatre candidats. Le gagnant participera à la première partie d'un des concerts du Podium Courrier Cauchois l'an prochain.

Les huit dates du Podium :

• La Frenaye le vendredi 6 juillet

• Etretat le samedi 21 juillet

• Saint-Valery-en-Caux le samedi 28 juillet

• Fécamp le samedi 11 août

• Veulette-sur-Mer le dimanche 12 août

• Caudebec-en-Caux le mardi 14 août

• Duclair le samedi 18 août

• Yvetot le vendredi 7 septembre



Pratique. Toutes les ifnos sur la page Facebook : https://www.facebook.com/podiumcourriercauchois/