Granville. Voile : Alexis Loison s'offre la Solo Normandie

Alexis Loison règne décidément en maître sur la voile régionale. Le skipper de Cherbourg (Manche) s'est offert mardi 3 juillet 2018 la Solo Normandie, après une victoire sur la Solo Maître Coq et la grande course de la Le Havre Allmer Cup. Après avoir mené la course, partie de Deauville (Calvados) lundi 2 juillet 2018, il a franchi la ligne d'arrivée à Granville à 22h27, devant Xavier Macaire (22h35) et Pierre Quiroga (22h38).

Un résultat de bon augure pour celui qui jouera la gagne en Class 40 sur la Solitaire du Figaro, qui partira du Havre (Seine-Maritime) le dimanche 26 août 2018.

Les résultats des Normands

Le Havrais Charlie Dalin est sixième de la Solo Normandie. Le skipper du bateau Région Normandie, l'Ouistrehamais Éric Delamare est 11e. La Manchoise Sophie Faguet termine 16e. Calliste Antoine, de Jullouville, avait été contraint à l'abandon.

Le skipper du Havre, Charlie Dalin, est sixième - Solo Normandie

Eric Delamare, qui navigue sur le bateau Région Normandie, termine 11e. - Solo Normandie