Nucléaire : un convoi de déchets belges quitte la Manche

Le train a quitté le terminal ferroviaire de Valognes (Manche), au petit matin, mardi 3 juillet 2018. Orano a renvoyé vers la Belgique des déchets nucléaires vitrifiés, issus du traitement de combustibles usés de la société Synatom.

Au total, le convoi comprend 19 conteneurs de déchets, traités et recyclés au sein de l'usine Orano La Hague. Il a pour destination un site d'entreposage dans le plat pays.

Dernier transport vers la Belgique

"Le transport satisfait aux réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de sûreté et de sécurité" indique Orano. Ce retour de déchets est le dernier transport de déchets vitrifiés de moyenne activité vers la Belgique. Les déchets vitrifiés de haute activité et les déchets compactés concernés par le contrat avec Synatom avaient déjà été intégralement renvoyés à la fin de l'année 2013.