Hors Normandie. Ils font 711 kilomètres avec un seul litre d'éthanol : un record 

C'est une sacrée performance réalisée par l'association TIM (Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire) : faire 711 km, soit une liaison entre Toulouse à Paris, avec une mini-voiture qui n'a consommé qu'un litre de carburant.

L'association TIM réunit des étudiants de l'université Paul Sabatier, et de l'INSA. Ensemble, ils ont créé un engin capable de rouler le plus longtemps possible, en consommant le moins possible. C'est dans le cadre d'une compétition que ces étudiants sont parvenus à réaliser ce record, l'European Shell Éco-Marathon. Leur ambition est de développer des voitures à très faibles consommations. Pari réussi.

La TIM07, Une éco-citadine.

Le défi était d'avoir une voiture qui contient tous les éléments qui pourraient rentrer en compte en vue d'une homologation : quatre roues, des phares, des clignotants, un coffre, des essuie-glaces.

Comme le révèle ladepeche.fr le TIM07, est capable de rouler environ 2 000 kilomètres avec 1 kilowatt/heure, soit un équivalent de 1 000 km avec un litre d'essence, le rêve de tout automobiliste. Il faudra par contre accepter de rouler dans un engin à l'allure peu commune.





