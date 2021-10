Hockey : les Drakkars y sont presque

Requinqué par un succès difficile – aux tirs au but – contre Villard de Lans mardi 24 janvier (5-4), il a poursuivi sur sa lancée en améliorant sensiblement son jeu défensif, vendredi 27 janvier face à Dijon (1-0). Les Drakkars ont d'abord poussé la meilleure attaque de France à un mutisme inattendu, puis ils ont frappé en double supériorité numérique pendant la prolongation. L'Américain Joe Buicko, meilleur attaquant caennais cette saison, a porté le coup de grâce d'un tir puissant dans la lucarne. Caen a retrouvé des valeurs quelque peu oubliées dans les premières semaines de l'année. Guère transcendants en attaque, même s'ils semblent avoir le potentiel pour faire mieux, les Caennais n'ont d'autre choix que de se reposer sur le secteur défensif.

Tous les espoirs sont permis

"C'est ma conception des choses, en tout cas, reconnaît Bertrand Pousse. Il y a d'autres entraîneurs qui diront que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour moi, il faut d'abord bien défendre." Cela passe par une discipline de tous les instants et un état d'esprit adapté. "On n'est bons que quand on est combattants, avance l'attaquant Thibault Geffroy. Il faut jouer avec nos qualités et quand tout le monde joue son rôle dans l'équipe, cela fonctionne." Contre Dijon, vainqueur de la Coupe de France au détriment de Rouen deux jours plus tard, le HCC a solidement contenu les assauts adverses… sauf dans le deuxième tiers-temps. " On a eu une petite faiblesse dans le deuxième tiers-temps quand on s'est mis à jouer moins simplement, relate Thibault Geffroy. On a eu tendance à oublier les fondamentaux."

Les deux points obtenus devant une équipe du haut de tableau permet aux Caennais d'assurer quasiment leur participation aux play-offs. Avant un déplacement extrêmement périlleux à Rouen, mardi 31 janvier, Bertrand Pousse estimait néanmoins que rien n'était encore acquis. "C'est un pas de plus mais tout peut encore basculer. On va jouer les matchs les uns après les autres." Le prochain sera contre Amiens, qui ne dispose que d'une longueur d'avance sur Caen, samedi 4 février à domicile (20h).