Natalie Portman productrice de la série "Scruples"

Selon Deadline.com, l'actrice oscarisée pour sa performance dans Black Swanse penchera sur l'histoire d'une créatrice de mode qui évoluera dans un monde fait de sexe, de scandale et de vengeance.

Sa série Scruples s'intéressera à Billy, une ancienne adolescente disgracieuse qui prendra sa revanche en se lançant dans l'univers de la mode. L'héroïne deviendra une riche et puissante femme d'affaires grâce à l'ouverture de sa boutique à Beverly Hills.

Le projet, qui vient de recevoir la commande d'un pilote par ABC, s'inspirera du roman de Judith Krantz, écrit en 1978 et paru en français sous le nom Scrupules. Le fils de l'écrivain, le producteur Tony Krantz (Mulholland Drive), épaulera Natalie Portman dans sa tache.

Scruples a déjà connu une adaptation télévisée en 1980 sur CBS sous la forme d'une mini-série portée par Lindsay Wagner (Super Jaimie), la Française Marie-France Pisier et Kim Cattrall (Sex and The City).