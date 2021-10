Caen. À Caen, vivez les films avec vos cinq sens

Depuis mercredi 27 juin 2018, la salle numéro sept du Pathé des Rives de l'Orne, à Caen (Calvados) vous fait vivre le cinéma comme jamais vous n'avez pu l'expérimenter. Désormais équipée de la technologie "4DX", elle plonge les spectateurs dans une expérience immersive, qui éveille tous les sens.

Pluie, vent, soleil et odeurs

Avis aux gourmands donc, ne remplissez pas trop vos pots de pop-corn à ras bord : ici, les films dépotent littéralement ! Les sièges mobiles suivent les coups de freins et virages des courses-poursuites en voiture ou vaisseau spatiaux et, grâce aux ventilateurs, le vent souffle littéralement dans les cheveux. Quand le héros tombe à l'eau, le spectateur est aussi aspergé et les flashs des sabres laser ou les éclaires des orages se répercutent dans les lumières de la salle… Plus surprenant, on sent même l'odeur des pneus brûlés ou celle du pain grillé au petit-déjeuner.

Le cinéma en immersion Impossible de lire le son.

Pour tout type de films

En tout, il existe une vingtaine d'effets possibles à combiner. "Dans un film d'action, ils vont être assez intenses, présente José Luis-Vinhas, le directeur du cinéma. Mais cela peut être plus doux comme un mouvement qui épouse le travelling d'une caméra et qui vous fait bouger au rythme du film d'une manière plus douce." Si les premières séances programmées à Caen sont des blockbusters - Sans un bruit et Jurassic World - n'importe quel film est potentiellement adaptable à ce format. "Comme pour ajouter un doublage, il suffit d'en faire la demande à la société 4DX", précise José Luis-Vinhas.

La salle 7 du cinéma a été entièrement refaite pour accueillir cette nouvelle technologie. - Marie-Charlotte Nouvellon

Le plus compliqué aura donc été l'installation du dispositif. Elle a nécessité de désosser complètement la salle, d'en modifier la structure et de faire venir l'équipement spécial, notamment les sièges, arrivés en bloc pesant plus de 380 kilos. Une opération qui se chiffre à près d'un million d'euros.

Pratique. 6€ de suppléments par séance, auxquels peuvent s'ajoutent les 2€ pour la 3D. Pendant la fête du cinéma, le lundi 2 et mardi 3 juillet, le supplément n'est qu'à 2 € ! Salle de 100 places.