Itinérant. Un été en musique avec Les musicales de Normandie

Tout l'été, du dimanche 1er juillet au jeudi 30 août 2018, le festival Les musicales de Normandie rayonne sur l'ensemble de la Seine-Maritime avec de nombreuses propositions originales et des concerts de qualité. Enrique Thérain, Normand et Brayons est à l'origine de ce festival crée en 2004 :

Quel est le but de ce festival ?

"Je ne suis pas musicien mais passionné de musique et devant le déficit de festivals musicaux estivaux en Normandie, j'ai pris la décision de créer ce rendez-vous. Dès le début, il s'agissait d'investir des lieux patrimoniaux comme des cathédrales ou des abbayes, des lieux propices à l'écoute d'œuvres romantiques. Le festival permet de redonner un élan à ces lieux et de redynamiser les actions culturelles dans une période habituellement calme. Nous répondons ainsi à un besoin à la fois des riverains et des estivants mais il s'agissait également de valoriser le patrimoine musical normand, car, nombreux ont été les compositeurs inspirés par la Normandie comme Debussy qui séjourna longtemps à Pourville mais aussi Satie a Honfleur, Fauré dans le Pays de Caux, St-Saëns à Dieppe…"

Quels types de lieux investissez-vous pour cette nouvelle édition ?

"La plupart de ces lieux nous accueillent régulièrement cependant, nous nous réjouissons cette année d'un nouveau partenariat avec le musée Michel Ciry à Varengeville. Les artistes sont invités à se produire dans des lieux exceptionnels, chargés d'histoire, comme la chapelle Corneille à Rouen, l'église St-Étienne de Fécamp, le bois des moutiers à Varengeville ou encore l'abbaye de Jumièges, mais aussi dans des lieux beaucoup moins connus grâce au concours des mairies. Un très beau concert sera par exemple donné dans l'église romane de Vatteville-la-Rue sur un répertoire de Lully, Couperin et Corelli. La salle du Baillage de Caux à Cany-Barville accueillera aussi un concert exceptionnel, illustrant les liens entre orient et occident. La programmation est bien sûr établie en fonction de chaque lieu : on favorise par exemple la musique vocale à la chapelle corneille."

Quels sont les axes du festival ?

"Le festival se décline en trois axes : la musique romantique, le lien avec les musiques du monde et un onglet vocal. Cette année, nous proposons de redécouvrir des partitions de musique romantique interprétées par des instruments d'époque, comme la sonate de Debussy, composée à Pourville, ou le requiem de Fauré. Nous rendons particulièrement hommage à Debussy puisque nous célébrons l'anniversaire de sa mort cette année. En ce qui concerne le lien entre musique occidentale et orientale, nous clôturerons ce festival avec un concert insolite dans lequel se mêlent musiques savantes et populaires d'Argentine. Mais nous aurons aussi une très belle programmation vocale avec de talentueux jeunes solistes comme Adèle Charvet, Enguerrand de Hys ou Lucile Richardot et des chœurs de renommées internationales comme Aedes, La tempête, ou Correspondances."

Quelle sera la couverture géographique du festival ?

"Le festival se développe comme d'habitude sur cinq pôles distincts : la côte d'Albâtre, Varengeville, Fécamp, la Vallée de Seine et Rouen. Nous achevons toujours le festival à Rouen où la chapelle Corneille nous donne l'opportunité de donner à voir les formes les plus importantes. Nous restons également fidèles dans notre programmation à des ensembles normands comme les musiciens de St-Julien, La petite Symphonie ou Variante et nous accueillons aussi de nombreux artistes de renommée internationale."

Pratique. Du dimanche 1er juillet au jeudi 30 août 2018 en Seine-Maritime. Jusqu'à 15 €. musicales-normandie.com