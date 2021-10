Caen. L'ancien caennais N'Golo Kanté, chouchou des réseaux sociaux

Toujours souriant et poli, humble, travailleur sur le terrain, indispensable dans toutes les équipes qu'il a côtoyé. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier N'Golo Kanté, " Avec lui, c'est comme si on jouait à douze. Nous n'avions que deux joueurs au milieu de terrain hier soir, mais on avait l'impression d'être trois, car N'Golo était partout. Il fait le boulot de deux mecs " dit de lui son coéquipier Olivier Giroud.

Kanté impressionne les réseaux sociaux

Ses performances impressionnantes depuis le début de la Coupe du monde en Russie ne passent pas inaperçues. Tous les observateurs ont un œil sur les prestations du double champion d'Angleterre, notamment sur le réseau social Twitter où les messages bienveillants et amusants sur N'Golo Kanté affluent. Revue des tweets les plus évocateurs de cette passion pour le milieu récupérateur français :

J'ai plus confiance en N'Golo Kanté que en moi — eNsEmbLe oN l'A pAs fAiT (@arthurfenies) 22 juin 2018

Dans la vie, il y a 3 choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Les impôts, la mort et les interceptions de Ngolo Kante. Incroyable joueur#FRAPER pic.twitter.com/kaxI2ZdA8u — Thibaut (@Thib_Dpt) 21 juin 2018

14 - N'Golo Kanté 🇫🇷 a récupéré 14 ballons face à l'Australie 🇦🇺, seuls Vincent Candela v le Danemark en 2002 & Eric Abidal v l'Italie en 2006 (15 chacun) ont fait mieux parmi les joueurs de champ de la France en Coupe du Monde depuis 1966. Aspirateur.#CM2018 #FRAAUS pic.twitter.com/VbKrI9A0pt — OptaJean (@OptaJean) 16 juin 2018

On a gagné!! On a souffert mais on est qualifié.. C'est le principal .. Mention spéciale pour mon poulain @nglkante .. C'est un monstre ce petit 👏💪🇫🇷 — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) 21 juin 2018

Si à 33 ans t'as pas un verre n'golo Kante t'as raté ta vie pic.twitter.com/FGh87cKYMT — El Pasota (@elpasota14) 12 juin 2018

J'en peux plus Kanté est trop mimi je veux qu'il soit mon doudou pour dormir 😭❤ pic.twitter.com/45jf295Fs2 — La SMAcadémie (@La_SMAcademie) 21 juin 2018

Nous espérons que vous avez passé un agréable vol à bord de la "Kanté Tranquille Tranquille Airlines" nous espérons bientôt vous revoir sur nos lignes. pic.twitter.com/6TUsK4raqw — Alban Poutra (@PtraAlban) 21 juin 2018

Le sourire de @nglkante 😍

Ça c'est cadeau pour bien démarrer la journée !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/SmWqpURIcq — Equipe de France (@equipedefrance) 24 juin 2018

🎤 On veut t'entendre chanter toute la journé : 🎶 N'GOLO KANTÉ, N'GOLOOOOO KANTÉ, PALA PALALA !! pic.twitter.com/ujTS0artGB — SO FOOT (@sofoot) 21 juin 2018

J'suis mort Deschamps ce gamin il demande à Kanté s'il est venu en courant 😭😭😭 pic.twitter.com/pTm3ZBqfXi — Bento (@_Bxnto) 23 mai 2018

Retweeted Kurd D. Jan (@Jinyuken):



Maintenant j'ai une vraie question pour vous : Comment peut-on ne pas aimer cet homme ? pic.twitter.com/NGmcMRc0P3 https://t.co/YOeqrQPWMT — Florian 15 (@Florian15) 25 juin 2018

The best player in the world, the other one Lionel Messi. #KanteFacts pic.twitter.com/oF36vTQyGr — World Cup Talk (@TalkWorldCup) 21 mars 2018

Merci de signaler les comptes qui réclament N'Zonzi à la place de Kanté. — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) 16 juin 2018

Kanté il est juste incroyable, c'est le genre de joueur qui te change une équipe, qui te déçoit jamais, un monstre ! — Bruce Grannec (@BruceGrannec) 21 juin 2018