Rouen. Rouen Métropole Basket : Obi emegano quitte le club pour la Jeep Élite

Le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) et son entraîneur, Alexandre Ménard, savaient qu'il serait très compliqué de conserver leurs deux meilleurs éléments, Obi Emegano et Amin Stevens. Si le sort du second n'est pas encore scellé, le premier nommé a déjà trouvé un nouveau point de chute en Jeep Élite, le meilleur niveau français, sous les couleurs de la Jeanne d'Arc de Dijon.

Une grosse perte pour le RMB

Complètement relancé par le RMB après une expérience ratée, l'arrière nigérian s'est mis en évidence par son activité en son endurance sur le terrain, en plus de son adresse au tir en inscrivant en moyenne 17,5 points par match sur l'ensemble de la saison régulière en Pro B. Pour beaucoup dans le beau parcours des Rouennais jusqu'en demi-finales de play-offs, Emegano va maintenant découvrir la Jeep Élite et la Coupe d'Europe. À Dijon, le joueur de 25 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons.