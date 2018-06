Le secteur de la propreté recrute en Seine-Maritime

Le GEIQ Propreté Normandie a lancé mardi 12 juin 2018 un site internet pour faciliter les embauches dans le secteur de la propreté sur douze grands bassins d'emplois en Seine-Maritime (Criquetot-l'Esneval, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Doudeville, Luneray, Dieppe, Tôtes, Yvetot, Le Trait, Lillebonne, Bolbec et Le Havre).

faciliter la mise en relation

GETROUVE.FR se veut un moteur de recherche d'emploi. Il s'agit de faciliter la mise en relation entre un demandeur d'emploi et un employeur. Pour l'entreprise, il s'agit de gagner du temps lorsqu'elle a besoin de recruter, parfois dans l'urgence, pour assurer des remplacements par exemple.

Écoutez Éric Tencé, le directeur de GEIQ Propreté Normandie :

40 000 emplois en Normandie

Le GEIQ Propreté Normandie est un groupement d'employeurs (62 entreprises de la propreté adhérentes) qui a pour vocation de recruter, de former et de qualifier des salariés pour ses adhérents. Le secteur de la propreté est porteur : il représente environ 40 000 emplois en Normandie. Les emplois peuvent y être variés (propreté dans les entreprises ou les supermarchés mais également dans des lieux plus spécifiques comme les hôpitaux, les écoles ou encore les centrales nucléaires avec des qualifications spécifiques).

67 % de femmes

Dans ce secteur de la propreté, 85 % des contrats sont des CDI, le reste essentiellement des CDD pour des remplacements. Le secteur est très féminisé : 67 % des salariés sont des femmes.