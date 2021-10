O’ rock ‘nd girls, le cabaret qui fait restaurant

Le cabaret O’ rock ‘nd girls est tout trouvé : un cadre (très) spacieux où le déjeuner ne souffre d’aucune promiscuité avec vos voisins, des tables faiblement éclairées de lumières de salles de spectacle et une musique plutôt entraînante. Et pour vous sentir complètement dans l’ambiance, les serveurs vous accueillent en uniforme de shérif dans un décor américain à souhait. La curiosité est assez inédite à Caen, mais peine à se faire une place en tant que restaurant de midi.



Menu du jour à 9,90 euros

Dans l’assiette, les noms sont américains, mais pas la cuisine. De nombreuses salades sont à choisir entre McQueen (tomate, oeuf, croûtons), Stallone (bacon et roquefort grillé) ou Brad Pitt (œuf de caille, fêta) selon vos envies. Pour ma part, ce sera la Murphy, à la viande des grisons et copeaux de parmesan. D’autres entrées sont plus classiques, entre foie gras maison et carpaccio de bœuf. La carte propose aussi une dizaine de viandes en tous genres, parmi lesquelles un filet de kangourou à la crème de camembert (13 euros), et quelques références de poissons (13 à 15 euros). Le menu du jour, à 9,90 euros, aligne un plat (en l’occurence, jambon braisé au cidre), un dessert (salade de fruits) et un café. Rapide.



Pratique. O’ rock ‘nd girls, 28 rue du 11 novembre à Caen. Ouvert du lundi au samedi de 11h à minuit.