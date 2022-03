Brionne. Eure : 14 personnes arrêtées dans un vaste trafic de drogue

C'est un beau coup de filet et une réussite pour la lutte contre le trafic de drogue. Le mercredi 13 juin 2018, la gendarmerie de l'Eure révèle avoir démantelé un vaste trafic de stupéfiants une semaine plus tôt, le mardi 5 juin 2018, dans le secteur de Brionne (Eure).

Six personnes sous les verrous

Les troupes de la gendarmerie, dont une équipe cynophile, ont ainsi mis à jour un trafic de cannabis et d'héroïne. Au total, une centaine de militaires ont participé à l'interpellation de 14 personnes. Et les perquisitions leur ont donné raison puisque ce ne sont pas moins de 330g d'héroïne, 250g de cannabis, 27 000€ en liquide, des armes, deux voitures et du matériel destiné à conditionner la drogue qui a été saisie.

Parmi les 14 personnes arrêtées, sept ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants. Six d'entre elles ont d'ores et déjà été incarcérées.