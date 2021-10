Tendance Sports: Jean Marie Huriez menacé ?

La réponse de notre consultant football, Sylvain Letouzé est claire.

NON, Jean Marie Huriez n'est pour le moment pas menacé à la tête de l'équipe fannion cherbourgeoise. Malgrè tout, la rumeur s'agite dans les travées de Postaire et les coulisses de Piquenot . Robert Malm va t il prendre plus de place au sein du club dans un futur proche? L'AS Cherbourg va t elle s'en sortir? L'équipe a t elle le niveau pour évoluer en National ?

Autant de questions, avec autant de réponses différentes mais seul l'avenir nous donneras la bonne réponse.

A suivre...