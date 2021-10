Quai de Calix : il n'y aura pas de plate-forme à containers

Le Préfet a en effet "pris acte de l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur la demande d'autorisation pour l'aménagement d'une plate-forme pour containers au quai de Calix sur les communes de Mondeville et d'Hérouville-Saint-Clair, à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2012".

Dans ces conditions et au terme des dernières étapes de la procédure, le Préfet indique

qu'il ne donnera pas de suite à la demande du syndicat mixte régional des ports de Caen,

Ouistreham et Cherbourg (Ports Normands Associés) et qu'il n'autorisera pas la réalisation

de cette plate-forme.