Recherche figurants à Cherbourg

Le film, intitulé « nuisible », est réalisé par Grégoire Colin, un acteur que vous avez probablement découvert dans « La vie rêvée des anges » ou « la Reine Margot ».

Le tournage est programmé du 29 janvier au 5 février à Cherbourg, notamment au pied du Roule et dans ses environs.

L'équipe recherche trois femmes typées d'origine arabe, de préférence une jeune femme d'une vingtaine d'années, et deux autres femmes, entre 30 et 50 ans, avec leurs enfants. La production recherche aussi un homme, entre 30 et 50 ans et un adolescent.

Pratique : pour plus d'informations, contactez la production par téléphone au 06 16 19 31 54 ou par courriel justine.cohendet@gmail.com