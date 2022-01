Jean-Luc Petitrenaud en tournage dans le Nord Cotentin

Jean-Luc Petitrenaud est en tournage dans le Nord cotentin ces jours-ci. Pour ses escapades, le célèbre chroniqueur s'intéresse à notre gastronomie.

Au menu: coquilles saint-jacques et poissons et sans les pâtisseries à base de pommes et de poires...

Hier, mardi 13 septembre, Jean-luc Petitrenaud, a tourné avec Pierre Marion, le patron du restaurant étoilé Le Pily à Cherbourg.

Aujourd'hui, mercredi 14 septembre, le chroniqueur est sur les quais de Barfleur avec un pêcheur et un ostréiculteur. Vous pouvez sûrement le croiser sur place.

Une émission spéciale Nord Cotentin est programmée le dimanche 2 octobre à midi sur France 5.