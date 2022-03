Alençon. Est-il possible de s'aimer toute une vie ?

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Qu'est-ce qu'aimer ? Quelles sont les contrefaçons de l'amour ? Quel est le rôle de la famille ? Et l'argent dans tout ça ? Comment traverser les épreuves ? Est-il possible de pardonner ? Quelle place donner à la foi dans mon couple ? En quoi le corps est un pédagogue de l'amour ?

Sans démagogie mais avec pragmatisme, le Père Pierre-Marie Castaignos donne des pistes de réflexion qui serviront aux jeunes couples comme à ceux qui comptent déjà de longues années de mariage. Pour lui, le couple et la famille durables sont des priorités. C'est là que l'on apprend à développer le goût de l'autre.

Pierre-Marie Castaignos, auteur de Se marier et durer (ed. Salvator), est membre de la communauté des Serviteurs de Jésus et de Marie. Il a passé de nombreuses années à préparer des jeunes au mariage et à accompagner des couples en difficulté. Il a animé de nombreuses conférences tant auprès des AFC, des CPM que des Équipes Notre-Dame. Écoutez son entretien avec Jean-Luc Lefrançois :

