Poutine et Porochenko discutent d'un "échange de prisonniers"

Les détentions et condamnations médiatisées de citoyens dans les deux pays se sont multipliés ces dernières années alors que les relations plongeaient suite à l'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev, suivie par l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 et le déclenchement d'un conflit meurtrier avec des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

Le cas le plus connu est celui du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui purge une peine de 20 ans dans une prison du Grand nord en Russie et observe une grève de la faim depuis plus de trois semaines.

Son cas et celui d'autres prisonniers a été évoqué lors de cette conversation téléphonique dont l'initiative revient à l'Ukraine, selon un communiqué du Kremlin.

Vladimir Poutine et Petro Porochenko ont ainsi parlé de "questions humanitaires dont l'échange des personnes détenues", selon le Kremlin. "M. Poutine a souligné la nécessité de libérer sans tarder les journalistes russes arrêtés en Ukraine", selon le communiqué.

M. Poutine fait référence notamment au journaliste ukraino-russe Kyrylo Vychynski, responsable en Ukraine de l'agence de presse russe RIA Novosti, arrêté fin mai à Kiev et inculpé de "haute trahison", un crime passible de 15 ans de prison.

Grève de la faim

La présidence ukrainienne a de son côté indiqué dans un communiqué que M. Porochenko "a souligné l'importance d'une libération rapide des prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie et dans les territoires occupés", terme utilisé par Kiev pour désigner la Crimée annexée et l'est de l'Ukraine sous contrôle séparatiste.

Petro Porochenko a notamment indiqué être "inquiet" de la détérioration de l'état de santé des prisonniers ukrainiens en grève de la faim, notamment Oleg Sentsov.

Opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, Oleg Sentsov a été condamné en août 2015 pour "terrorisme" et "trafic d'armes". Il a été récemment décrit comme "très pâle, très maigre" et ayant perdu des dents.

"Les médecins lui ont dit que très bientôt, il y aura des conséquences irréversibles pour son organisme", a indiqué à l'AFP l'avocat du cinéaste, Dmitri Dinze.

Des représentants des droits de l'homme des deux pays visiteront "dans un futur proche" les prisonniers détenus respectivement dans les prisons russes et ukrainiennes, selon les deux communiqués.

M. Poutine avait pourtant assuré jeudi aux journalistes "ne pas penser pour l'instant" échanger Oleg Sentsov contre Kyrylo Vychynski, jugeant que leurs cas étaient "deux choses complètement différentes et incomparables".

Outre M. Sentsov, un journaliste ukrainien, Roman Souchtchenko, avait été condamné en Russie début juin à 12 ans de camp pour espionnage. Soupçonné par Moscou d'être un colonel du renseignement ukrainien, il rejette ces accusations.

Coupe du monde

"Le plus important, c'est que la Coupe du monde de football débute bientôt en Russie et il est très désavantageux pour Poutine que des choses négatives, qui peuvent faire la Une dans le monde entier, se produisent", explique Andreï Kolesnikov, analyste au Centre Carnegie à Moscou.

Les tensions entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la Crimée et le déclenchement du conflit dans l'est de l'Ukraine ont conduit à la multiplication d'arrestations d'Ukrainiens accusés d'espionnage en Russie au cours des dernières années.

En 2016, un échange de prisonniers avait eu lieu entre Moscou et Kiev impliquant deux militaires russes présumés et l'ancienne pilote militaire ukrainienne Nadia Savtchenko.

Une rencontre ministérielle Kiev-Moscou-Paris-Berlin est prévue pour lundi dans la capitale allemande pour relancer le processus de paix dans l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine.

M. Porochenko a indiqué que la question de l'échange des prisonniers serait l'un des principaux thèmes abordés. Kiev s'est dit prêt à échanger 23 citoyens russes détenus pour "espionnage" dans le pays contre des prisonniers ukrainiens.

