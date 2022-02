Hors Normandie. Un français gagne deux fois un million d'euros en moins de 2 ans!

L'EuroMillions existe depuis 2004 et permet à quelques chanceux de remporter de belles sommes. Il y a une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot.

Depuis 2014, la Française des jeux a rajouté une option payante obligatoire qui s'appelle "My million". A chaque grille jouée est attribué un numéro aléatoire. Et à chaque tirage, l'un des numéros "My million" est tiré au sort et permet à son propriétaire de remporter 1 million d'euros.

Mais un joueur a créé un précédent dans les probabilités en remportant 2 fois "My million", en l'espace de seulement 18 mois en plus! Quelle était la probabilité de remporter 2 fois ce tirage en 1 an et demi: la réponse est impressionnante: 1 sur 16 billions!! Soit 16 000 milliards ou 16 millions de millions...

Quand la chance s'accroche à vous!

