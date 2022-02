Caen. D-Day : de l'humour anglais pour commémorer le Débarquement

L'humoriste anglais Eddie Izzard se produit sur la scène du El Camino à Caen (Calvados), mercredi 6 juin 2018, jour des commémorations du D-Day. Interview avec celui qui se produit en trois langues, Allemands, Anglais et Français, pendant trois heures.

Que trouve-t-on dans ce spectacle ?

"L'idée est de rendre hommage, d'honorer tous ces hommes et femmes qui ont œuvré pour la liberté et la démocratie pendant la seconde guerre mondiale et après. C'est important surtout ce jour, pour le 74e anniversaire du Débarquement. Je ne suis pas un soldat ou un politicien. C'est ma manière à moi d'en parler".

C'est important de se souvenir par l'humour ?

"L'humour c'est mon travail. C'est surtout une astuce, un moyen de parler de l'humanité et d'en donner une image positive".

Trois heures de spectacles, en trois langues différentes : c'est un peu votre jour le plus long ?

"Ah peut-être. C'est vrai que c'est fatigant. C'est énormément de concentration. La langue allemande est un véritable défi pour moi. Mais ça permet aussi de valoriser cette langue et ce peuple. Pour moi, ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale c'est avant tout humain. Et il faut faire attention dans notre monde actuel, je suis très inquiet. Peut-être que ce spectacle en trois langues, peut donner de l'inspiration aux gens. Les alliés, eux, sont mon inspiration".

La première partie du spectacle est assurée par l'humoriste caennais Harold Barbé.

Pratique. Spectacle au El Camino au 36 Rue de l'Église de Vaucelles. En allemand à 19 heures/anglais à 20 heures/ français à 21 heures. Tarifs : 21 € le show, 42 € le show buffet.