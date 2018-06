Attaqué en diffamation pour un "Complément d'enquête" sur Bolloré, France Télévisions relaxé

Le reportage de "Complément d'enquête" consacré à Vincent Bolloré était-il diffamatoire? Mardi, le tribunal correctionnel de Nanterre a estimé que non et relaxé en conséquence son auteur et le groupe France Télévisions.