Tendance emploi du vendredi 20 janvier

Lieu: Flers (61)

Poste: Acheteur(se) sourcing

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences:



Offre n° 861690I





Lieu: Manche

Poste: Automaticien(ne) d'études et conception

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 1 an

Exigences:



Offre n° 955440N



Contact direct : MME MAES EMILIE email : emaes@assystem.com



Lieu: Caen (14)

Poste: Diététicien(ne)

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences: bac+2 santé secteur sanitaire



Offre n° 986005W



Contact direct :M. JEAN LAURENT COLOMBIER email : jlcolombier@sfr.fr





Lieu: Flers (61)

Poste: Mécanicien(ne) en confection

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences:



Offre n° 861682I



Contact direct : FANTEX INDUSTRIE - M. ODEND'HAL CHARLES charlesodendhal@ets-lecuyer.com



Lieu: Digulleville (50)

Poste: Technologue en soudage

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 3 ans

Exigences: bac+5 ingénieur soudeur + permis B



Offre n° 861689I





Lieu: Calvados

Poste: Technicien(ne) en mesures physiques et essais

Contrat: interim 2 mois

Temps de travail: 35h

Expérience: 2 ans

Exigences: BTS TECH MESURES PHYSIQUE ou équivalent



Offre n° 965546L



Contact direct : MLLE DANEAU ANGÉLIQUE email : angelique.daneau@gif.fr