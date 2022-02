Alençon. Grève SNCF : retour à un trafic presque normal, lundi sur les rails en Normandie

Les usagers des trains apprécieront la bonne nouvelle pour commencer la semaine. Pour la journée du lundi 4 juin 2018, à la sortie d'une nouvelle période de deux jours de grève d'une partie de son personnel, la SNCF prévoit une journée proche de la normale sur son réseau en Normandie.

Le TGV reprend du service

Les TER en sont le meilleur exemple avec un trafic normal annoncé sur l'ensemble de la région, à l'exception des lignes Paris-Rouen et Paris-Caen avec neuf trains sur dix de prévus. Du côté des Intercités, le nombre chute à deux sur trois. Les lignes Paris-Granville et Caen-Le Mans-Tours ne devraient pas connaitre le moindre problème puisque tous les horaires devraient être respectés.

Ça s'annonce plus compliqué en revanche sur les lignes vers la capitale, avec deux trains sur trois pour le Paris-Caen-Cherbourg et trois trains sur cinq pour le Paris-Rouen-Le Havre. Après deux jours à l'arrêt, le TGV doit également reprendre du service sur la ligne entre Le Havre et Marseille. Mais les départs se feront depuis Rouen et les retours dans la cité océane.

