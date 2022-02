Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : un groupe jette l'éponge

Coup dur pour le festival Beauregard, dont la dixième édition se déroulera à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) du vendredi 6 juillet au lundi 9 juillet 2018. Le groupe de rock alternatif américain X Ambassadors ne pourra pas jouer ses tubes Unconsolable, Jungle ou encore Renegades sur la scène hérouvillaise. Le groupe a complètement annulé sa tournée européenne et n'honorera les dates de concert prévues. Ils l'ont annoncé le jeudi 31 mai 2018 sur leur page Facebook et mettent en cause leur nouvel album qui leur prend tout leur temps et leur énergie.

Un remplaçant à trouver

Le festival Beauregard n'a pas tardé à réagir puisqu'ils ont annoncé sur leur compte twitter qu'ils cherchaient activement un remplaçant du groupe qui devait initialement se produire le samedi 7 juillet 2018.

C'est avec regret que nous apprenons que @XAmbassadors annule sa tournée européenne, et ne pourra malheureusement pas être présent au #FestivalBeauregard le samedi 7 juillet. John travaille d'arrache-pied pour vous proposer un remplaçant au plus vite ! Restez connectés ⚡ pic.twitter.com/Np0cyc0SPl — John Beauregard (@FestBeauregard) 1 juin 2018

