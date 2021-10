Un entrepreneur saint-lois signe avec l'Olympique de Marseille !

La marque Intersport sera donc présente sur le maillot de l'OM pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014. Depuis qu'Intersport soutient le club phocéen, ce dernier a remportée un championnat de France et deux Coupes de la Ligue aux côtés de l’Olympique de Marseille. Le logo Intersport sera présent sur le maillot marseillais, à hauteur de la poitrine, pour les compétitions suivantes : Ligue 1, coupe de la Ligue et coupe d'Europe éventuelle, que ce soit en Champion's League ou en Europa League.

Outre la visibilité maillot, Intersport aura également un dispositif marketing complet mis à disposition par le club : visibilité institutionnelle (co-branding sur les outils de communication du club), visibilité TV (panneautique stade), dispositif digital OM (opérations communes sur facebook, OM.net et sur notre OM.net), médias OM (présence publicitaire sur OMtv, OMmatch, et OMmag) et relations publiques (au Vélodrome pour toutes les compétitions).



"Nous sommes particulièrement fiers et heureux de devenir le partenaire principal de l’Olympique de Marseille. Avec notre ambition de devenir l’enseigne de sport préférée des français, il était pour nous tout à fait logique de renforcer notre partenariat avec le club préféré des Français", explique Jacky Rihouet, président d’Intersport France, originaire de Saint-Lô. Chaque année, le club marseillais vend pas moins de 400 000 maillots.