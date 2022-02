Caen. Nördik Impakt envoie du lourd pour ses 20 ans

La date est spéciale et les invités le son aussi. Pour ses 20 ans, célébrés du 24 au 27 octobre 2018, Nördik Impakt s'offre une programmation qui en fera rêver plus d'un.

Laurent Garnier et Maceo Plex

Parmi les têtes d'affiches, on compte le maestro de l'électro français Laurent Garnier. Il partagera, vendredi 26 octobre 2018, la scène avec le duo très spécial formé par les Suisses d'Adriatique. Du lourd aussi à l'affiche du samedi avec l'américain Maceo Plex ou encore Daniel Avery, jeune prodige de la techno anglaise.

Il faut dire que cette 20e édition est placée sous de bon augure puisque Vitalic et Jennifer Cardini ont accepté d'en être les parrains et marraine. À noter aussi, la présence de Charlotte de Withe et Honey Dijon. Côté français, il faudra jouer avec Onyvaa, Infracid, Contrefaçon et Rebeka Warrior avec une jolie touche normande apportée par Fakear.

