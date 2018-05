Les pompiers du Calvados en grève illimitée

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont déposé un prévis de grève illimitée à compter du vendredi 1er juin 2018. Mardi 29 mai 2018, ils ont rencontré le colonel Regis Deze pour entamer des négociations. Une nouvelle AG est prévue vendredi 1er juin 2018.

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont déposé un préavis de grève illimitée à compter de vendredi 1er juin 2018. Mardi 29 mai 2018, des représentants des pompiers avaient rendez-vous au conseil départemental avec leur colonel Régis Deza pour parler des revendications et écouter les propositions. Une nouvelle AG est prévue vendredi 1er juin 2018.

Une diminution de 10 % des effectifs en cinq ans

Et c'est essentiellement le manque d'effectif qui pose problème. En cinq ans, les effectifs de soldats du feu du Calvados sont passés de 421 à 383 soit une diminution de 10 % alors que le nombre d'intervention ne cesse d'augmenter, "avec plus 10 % pour la caserne d'Ifs, plus 8 % pour celle de la Folie Couvrechef et plus 25 % pour la caserne Canada", explique Aurélien Larcher, sapeur-pompier. "On attend du conseil départemental, qu'il y ait un retour cohérent aux effectifs pour une couverture optimum pour les concitoyens, éviter la fatigue des sapeurs-pompiers qui sont sur-sollicités".

Autre point sensible : les recours trop nombreux aux pompiers volontaires et aux pompiers en CDD, "ce qui provoque la précarisation des secours", continue Aurélier Larcher. La moyenne nationale est de 50 sapeurs-pompiers pour 100 000 habitants. "Pour l'agglomération caennaise qui compte 200 000 habitants nous sommes 46". Les pompiers souhaiteraient une embauche de 30 soldats du feu supplémentaires. "On sait que 16 embauches sur les deux prochaines années sont prévues mais c'est sans compter les départs à la retraite".