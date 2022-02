Duclair. Une place de l'hôtel de ville flambant neuve à Duclair

Les travaux sont désormais terminés dans le centre-ville de Duclair (Seine-Maritime). Il a été complètement réaménagé autour de l'hôtel de ville avec comme objectif de le rendre plus moderne et plus apaisé.

De nouveaux espaces piétons et espaces verts ont été installés tout comme des aires de jeux pour les enfants. L'éclairage public et la mise en lumières de la mairie ont été entièrement revus et deux halles ont été installées sur la place du marché.

Par ailleurs, des aménagements ont été mis en place pour pacifier la circulation avec notamment une zone 30 et un plateau surélevé.

2,3 millions d'euros d'investissement

Le chantier a duré près d'un an, avec une interruption au moment des fêtes de fin d'année à la demande des commerçants. L'investissement total s'élève à 2,3 millions d'euros, financés pour moitié par la Ville de Duclair et pour l'autre par la Métropole Rouen Normandie.

