Pontécoulant. Les souvenirs d'enfance de Pierre Bellemare à Pontécoulant

"On ne s'ennuyait pas avec Pierre Bellemare, on avait l'impression d'être à la radio !" Jean-Pierre Mourice, le maire de la petite commune de Pontécoulant, à deux pas de Condé-en-Normandie (Calvados), connaît l'homme de télévision et de radio "depuis qu'(il est) gamin".

Écolier à Pontécoulant

Pierre Bellemare, disparu samedi 26 mai 2018 à l'âge de 88 ans, avait passé une partie de son enfance dans ce coin de Normandie. À la mort de la dernière Dame du château de Pontécoulant, en 1908, le père de Pierre Bellemare devient en quelque sorte son exécuteur testamentaire. En 1939-40, il s'y réfugie avec sa famille. Le petit Pierre Bellemare, âgé de 10 ans, étudie alors à l'école du village, où il prépare son certificat d'études.

"Jamais vulgaire !"

"Il était pleinement dans ses souvenirs de l'époque et de l'endroit, c'était passionnant" se remémore Pascal Allizard, sénateur du Calvados, qui était aux côtés de Pierre Bellemare lors de l'une de ses visites à Pontécoulant, en 2011. Un homme dont "le maintien et la tenue exceptionnels" l'avaient marqué. "La voix que l'on connaît... et une expression et une élocution parfaite, jamais en faute, jamais dans le vulgaire !"

Une mémoire de la commune

Pour Jean-Pierre Mourice, plutôt que ses traditionnelles histoires, ce sont surtout quelques détails du passé de la commune qu'il demandait à Pierre Bellemare de lui raconter. "J'avais par exemple remarqué qu'il écrivait, dans son livre "au Pontécoulant", alors que nous disons aujourd'hui "à Pontécoulant"" constate-t-il. "Il parlait beaucoup, et aimait aussi écouter ce qu'on lui racontait".

Ses souvenirs de Normandie, Pierre Bellemare les raconte notamment dans son livre, Le bonheur est pour demain. Selon le maire, il revenait tous les 3 à 4 ans à Pontécoulant.

A LIRE AUSSI.

[EXCLUSIF] Sortie littéraire en Normandie : plongée dans l'enfance de François Hollande à Rouen

Léon Gautier, le dernier homme libre

Irak: "Al-Ghad Star" ou la quête de pépites dans les décombres de Mossoul

Un film par jour, ou le secret de l'amour pour Erika et Ulrich

Pierre Bouteiller, grande voix de la radio, s'est éteint