Achetez vos lunettes jusqu'à 3 ans après votre visite chez l'ophtalmologiste

Les personnes qui ont une mauvaise vue le savent, le délai pour obtenir un RDV chez l'ophtalmologiste est très long. Il est souvent de plusieurs mois voire un an!

Mais si vous cassez vos luntettes avant le prochain RDV ou tout simplement que vous voulez changer la monture dont vous vous êtes lassés, il existe une solution. Vous pouvez avec votre ordonnance de moins de 3 ans acheter de nouvelles lunettes tout en étant remboursé par la sécurité sociale. L'opticien vous fait même passer un test de vision et adapte si besoin la force des verres à votre nouvelle vue.

Il est par contre indispensable de passer chez le médecin ophtalmologiste de temps en temps pour vérifier que vous n'avez pas de maladie oculaire.

Retrouvez tous les conseils d'un professionnel chez:

Sées t'oo vue optique 26 r Louis Forton 61500 Sées Tél: 02 33 26 46 99 Le lundi de 14h à 19h , du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30





Ecoutez Philippe Merlin nous détailler le fonctionnement: