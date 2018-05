Viols, violences ayant entraîné la mort : nouvelle session aux Assises de la Manche

Une nouvelle session s'ouvre devant les Assises de la Manche, à Coutances, à partir du lundi 28 mai 2018.

Lundi 28 mai 2018 s'ouvre une nouvelle session devant les Assises de la Manche, à Coutances. Au total, quatre affaires doivent être examinées dont trois concernent des viols.

Un homme de 62 ans, détenu, doit dans un premier temps comparaître. En mars 2015, il était accusé par sa fille de viols et agressions sexuelles à Cherbourg (Manche). Des faits qui auraient duré de l'âge de ses 7 à ses 21 ans. L'individu, qui admet des attouchements mais nie le viol, a déjà fait l'objet d'autres procédures, suite à des plaintes des sœurs de la victime présumée. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Violences ayant entraîné la mort à Granville

Une peine dont pourrait aussi écoper un homme de 34 ans, lui aussi détenu. Il a reconnu avoir abusé de sa fille, dès l'âge de ses 9 ans, estimant avoir répondu "à une demande d'affection" de sa part. Un homme de 36 ans, détenu là encore, aurait lui commis viols et agressions sexuelles sur ses sœurs, entre 1993 et 2014. Des faits révélés en 2015. Cette dernière affaire sera jugée devant la Cour d'assises des mineurs et pourrait, à ce titre, se tenir à huis clos.

Enfin, la justice devra statuer sur une affaire de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à Granville (Manche). Deux hommes et une femme de 25, 30 et 53 ans sont poursuivis, dont deux pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit et non assistance à personne en danger. Le 27 novembre 2015, le corps sans vie d'un homme était découvert, à proximité d'un appartement où victime et suspects avaient passé une soirée ensemble. Tous font l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire.

