Rouen. Hockey : Florian Chakiachvili rempile avec les Dragons de Rouen

Les prolongations de contrat des champions de France avancent vite et bien, pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Le jeudi 24 mai 2018, le club de hockey a officialisé la reconduction de Florian Chakiachvili dans l'effectif pour une saison supplémentaire.

Un cadre de l'effectif

Le défenseur international français de 26 ans, qui vient de terminer un nouveau championnat du monde au Danemark avec l'équipe de France, continuera donc d'évoluer chez les Jaune et Noir pour une quatrième saison consécutive sur l'Ile Lacroix. Auteur de 15 buts et 20 assistances, Chakiachvili a réalisé une bonne saison qui le place parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue Magnus.

Après les départs en retraite annoncés de Petr Hubacek et de Philippe Paquet et la signature de Joel Caron, seuls Richard Stehlik, David Wohlberg et Quentin Papillon n'ont pas encore été annoncés partants ou restants dans le club normand.