Roller hockey : les Conquérants passent à la trappe

Les Caennais sont tombés à Rouen logiquement, bien que les Haut-Normands évoluent en deuxième division (5-3). "C'est une déception, mais on a affronté une équipe meilleure que nous sur le papier, concède l'entraîneur-joueur caennais Antoine Rage. C'est dommage mais c'est normal." Caen, pourtant, n'est pas passé loin d'une qualification en quart de finale. Menés 3-0, les Conquérants sont revenus dans le match (3-3) avant d'encaisser un quatrième but fatal sur un malheureux coup du sort (le palet a été dévié par un arbitre). "C'est sûr que c'est un petit coup d'arrêt parce que ça fait un mois qu'on n'a pas gagné, même s'il y a eu la trêve entre deux. Pour la dynamique, on aurait eu besoin d'une victoire." La priorité caennaise réside néanmoins dans le championnat, où l'objectif est d'assurer le maintien au plus vite.