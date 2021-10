Roller hockey : les Conquérants en mode soumis

En quatre ans de présence parmi l'élite du roller-hockey français, il n'avait jamais subi pareille correction que celle infligée par Rouen : 2-12. "On espérait les accrocher et les voir s'impatienter, explique l'entraîneur-joueur Antoine Rage. Au lieu de ça, ils ont marqué en infériorité numérique et tout s'est enchaîné. On a manqué de concentration et d'agressivité. On a lâché."

A la mi-temps, Caen perdait de 8-1. "La deuxième période a été bien meilleure. On a à peu près relevé la tête." Abasourdi, Antoine Rage préfère sourire (jaune) de la rouste "historique" prise par son équipe contre le favori au titre. Il attend une réaction samedi 6 octobre à Anglet, vice-champion d'Europe en titre. "C'est toujours aussi fort mais c'est jouable à condition d'être très bon tactiquement pour compenser le manque technique."