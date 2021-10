Basket : la chute pour Mondeville après l'exploit

"On ne peut pas faire des exploits tous les trois jours", lâchait le coach mondevillais Hervé Coudray. Contre Montpellier, co-leader de Ligue féminine, la marche était un petit peu trop haute, dimanche 15 janvier. "On n'avait pas suffisamment de gaz", précise l'entraîneur de l'USOM. Battu de 23 points (83-60), Mondeville a concédé dans l'Hérault son plus large revers de la saison, non sans avoir résisté en première mi-temps. A la pause, le score était légèrement favorable aux locales (37-35), mais les Normandes avaient mené la plupart du temps.

"On a fait une bonne première mi-temps", n'omet pas de signaler Hervé Coudray. Mondeville avait compensé ses difficultés défensives par un jeu d'attaque prolifique, mêlant adresse et un déchet réduit au minimum (cinq pertes de balle en première mi-temps). La donne changea au retour des vestiaires, puisque Montpellier creusa rapidement un premier écart en sa faveur. Les 25 points encaissés dans le troisième quart-temps ne laissèrent aucune chance de succès à Mondeville (62-46, 30').

"On a été pénalisé par les fautes, en particulier dans le secteur intérieur, relate Hervé Coudray. Quand on est parti à plus de dix points, sachant que perdre d'un point ou de vingt points ici ne changeait pas grand-chose, on a lâché un peu le match pour éviter les blessures et la fatigue." Les jambes des Mondevillaises se souvenaient du dernier match d'Eurocup. Leur tête pensait au suivant, le jeudi d'après.

L'USOM défiera Botas Spor sur ses terres turques ce 19 janvier en huitième de finale retour de l'Eurocup. Les Bas-Normandes ont acquis onze points d'avance chez elles au prix d'une fin de match totalement renversante. Menées quasiment tout au long de la rencontre, elles ont signé un finish époustouflant marqué par les huit points en 45 secondes d'Ingrid Tanqueray. De quoi aller au bord de la Méditerranée "un peu plus sereinement", d'après la meneuse et capitaine, avant de recevoir Challes-les-Eaux en championnat (dimanche 22 janvier) pour un nouveau choc sommet. Mondeville, quatrième de Ligue féminine, voyage en haute montagne.