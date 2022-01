Rouen. Plus sévère et plus cher : le nouveau contrôle technique arrive !

Le nouveau contrôle technique entre en vigueur dimanche 20 mai 2018. Le contrôleur vérifiera désormais 133 points de contrôle, contre 124 aujourd'hui. Les défaillances constatées seront classées par niveau de gravité (mineure, majeure, critique). En cas de défaillance critique, qui constitue "un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement", selon le site du gouvernement, le véhicule ne pourra plus être utilisé dès le jour même, et ce jusqu'à la contre-visite, à réaliser dans les deux mois.

Toujours deux mois pour la contre-visite

"C'est ça la grosse nouveauté : être beaucoup plus dur avec certains éléments dangereux. À minuit, le jour du contrôle, vous n'avez plus le droit de rouler" explique Gérard Blottière, président de l'Automobile Club Normand, qui représente les usagers de la route. "Certes les contrôles sont beaucoup plus nombreux, mais on reste sur la même procédure : vous avez le droit de repasser dans deux mois".

Pour lui, la sécurité est un argument valable."Des pneus lisses, des plaquettes de frein usagées : c'est indéfendable (...) Certaines voitures, on se demande parfois ce qu'elles font encore sur la route".

La fréquence du contrôle technique reste la même, à réaliser tous les deux ans, pour un véhicule âgé de plus de quatre ans.