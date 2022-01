Bayeux. Les jeunes Normands à la rencontre de la ministre du travail

C'est tout sourire que Muriel Pénicaud, la ministre du travail a animé la réunion publique qui s'est tenue à Bayeux (Calvados), jeudi 17 mai 2018. Dans le cadre des rencontres du gouvernement et pour fêter les un an du gouvernement en place, la ministre s'est adressée directement aux représentants du monde économique calvadosien et surtout à des étudiants.

L'apprentissage en questions

Une cinquantaine d'étudiants était présente pour l'interroger, notamment sur la réforme de l'apprentissage. "Je vais lui poser une question sur le stage de dix semaines que l'on doit effectuer en fin d'année. C'est assez difficile d'accès et je veux voir s'il y a un moyen de faciliter les choses", explique Simon Lepotier en BTS comptabilité et gestion au lycée Arcisse-de-Caumont à Bayeux. "Je ne connais pas leurs questions, a déclaré la ministre amusée, et je vais me faire un plaisir d'y répondre".

Simon comme ses camarades, est satisfait de pouvoir rencontrer la ministre. "C'est mieux que de la voir à la télévision, c'est plus direct parce qu'au sinon on ne les voit jamais". Alors coup de communication ou véritable pédagogie ? Un peu des deux pour Gilles Périer en BTS transport et logistique : "On peut dire communication pour ce rapport direct avec les jeunes mais aussi de la pédagogie parce que ça nous pousse à nous interroger".

