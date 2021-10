Tendance emploi du vendredi 13 janvier

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Manche

Poste: Attaché(e) technico-commercial(e) en produits capillaires et ésthétiques

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 5 ans

Exigences:



Offre n° 974144X



Contact direct : M. MARGELY ERIC email : eric.margely@exphairenbeaute.com





Lieu: Deauville (14)

Poste: Vendeur(se) en prêt à porter

Contrat: CDI

Temps de travail: 30h (travail en 2x8)

Expérience: 2 ans

Exigences:



Offre n° 953959N



Lieu: L'Aigle (61)

Poste: Mécanicien(ne)-tourneur(se)

Contrat: interim 3 mois

Temps de travail: 20h (14h30 à 18h30)

Expérience: 3 ans

Exigences:



Offre n° 861385I





Lieu: Les Pieux (50)

Poste: Régisseur(se) de salle

Contrat: CDI

Temps de travail: 20h (soir et week-end)

Expérience: 1 an en sonorisation et régie lumière

Exigences:



Offre n° 678442I



Lieu: Cormelles le royal (14)

Poste: Conducteur(trice) de machines auto du travail des métaux

Contrat: interim 3 mois

Temps de travail: 35h

Expérience:1 mois

Exigences: bac mécanique construction réparation



Offre n° 861398I





Lieu: Longny au Perche (61)

Poste: Aide-soignant(e) auprès de personnes âgées

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h (mais temps partiel possible)

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences: diplôme d'aide soignant(e)



Offre n° 676067I