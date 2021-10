Dakar 2012: "Magnaldi au taquet, Thomasse au tapis"

La 11ème étape aura donc été fatale à celui qui, depuis le début du rally, avait porté fièrement les couleurs manchoises en l'absence du leader du team Dessoude Christian Lavieille (Abandon 2ème jour). Pascal Thomasse, victime d'ennuis mécaniques entre Arica et Arequipa (11ème étape) ne figure même pas dans le classement de l'étape. Envolés les rêves de top 10 et pire encore, les chances de finir le Dakar sont fortement compromises pour le pilote du team MD Rally sport de Villedieu...

La galère, le team Dessoude, l'aura également connu pendant ce Dakar mais portée par un Thierry Magnaldi flamboyant, l'équipe manchoise s'est refaite une santé... 16ème, hier, le buggy du français est remonté au 15ème rang du général malgré une étape difficile: "Nous avons vécu une grosse journée, très éprouvante entre fesh-fesh et sable. Alors que nous étions le premier buggy, nous nous sommes plantés dans une descente, comme bien d’autres d’ailleurs, et Chabot en a profité pour passer. Ce fut très chaud…Les 4X4 avaient creusé d’énormes ornières, ce qui fut loin de nous faciliter la tâche. Il nous a fallu une bonne vingtaine de minutes pour sortir du piège alors que des voitures nous frôlaient en nous évitant. Les deux jours qui restent ne seront pas une partie de plaisir mais notre objectif est de gagner quelques places en deux roues motrices et surtout de terminer le rallye bien mieux que nous l’avions commencé. »

L'autre bonne nouvelle pour Dessoude, c'est l'entrée dans les 20, de Zhou Jihong, 19ème hier et 17ème au général...