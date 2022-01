Hors Normandie. Des Caennais à l'half Iron Man d'Aix-en-Provence

Pierre-Alexis Potier, Christophe Gautier, Thomas Mortagne et Quentin Leduc, quatre triathlètes caennais se sont lancé le défi d'enchaîner 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon lors de l'half Iron Man d'Aix-en-Provence. Professeur d'EPS, chef d'entreprise, auditeur financier et comptable, ils se sont retrouvés autour de leur passion commune et ont décidé de faire près de 1 000 km pour se surpasser ensemble.

Le dépassement de soi en ligne de mire

La veille, c'est autour de l'incontournable plat de pâtes, que les sportifs s'échangent leurs conseils mais aussi leurs inquiétudes liées à la météo qui s'annonce chaotique et à des blessures encore fragiles. Après une courte nuit de sommeil, le coup d'envoi est donné à 7h40 du matin sous une pluie menaçante et une température qui ne cessera de chuter dans la journée, des conditions difficiles même pour des Normands habitués à la météo capricieuse. "Je suis gelé ", confie Pierre Alexis pendant la course à pied, qui terminera courageusement son semi-marathon avec une couverture de survie sur le dos. Si nager 1,9 km, rouler 90 km et courir 21 km est un exploit physique, le faire sous une pluie battante par 7 degrés relève du dépassement de soi aussi bien physiquement que mentalement. "À vélo, perdu en pleine campagne, dans le brouillard et sous la pluie, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas plutôt choisi le ping-pong", s'amuse Thomas à l'arrivée, qui a pourtant déjà signé pour revenir l'année prochaine.

Si les professionnels ont bouclé cette épreuve en moins de quatre heures, les Caennais mettront entre 4h58 et 5h37 pour en venir à bout. Après cet effort intense, les quatre triathlètes se sont retrouvés autour d'un dîner festif pour débriefer de cette aventure et décompresser. C'est aussi ça l'esprit du Club de triathlon de Caen, des nouveaux liens d'amitié et des moments de partage inoubliables.