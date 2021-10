Les soldes, c'est aussi pour les hommes!

Dans l'imaginaire collectif, les soldes sont une affaire de femmes, prêtes à se battre pour un haut ou une paire de chaussures. Mais les soldes, c'est aussi une affaire d'hommes.

Blanche vêtements propose du prêt-à-porter masculin au style classique et qui plaira au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver son stock et même commander en ligne sur www.blanchevetements.com

Blanche vêtements, 13 rue Bercail 61000 Alençon.Ouvert le lundi de 14h15 à 19h00 et du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h15 à 19h00.

Ecoutez Mr Blanche nous expliquer comment les hommes abordent les soldes: