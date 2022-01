Ouistreham. Football : deux champions du monde 98 pour un tournoi de foot solidaire à Ouistreham

Vingt ans après le sacre de la France du football, deux champions du monde 1998 seront dans le Calvados le samedi 26 mai 2018.

Emmanuel Petit, auteur du fameux troisième but le 12 juillet 1998, et Stéphane Guivarc'h, participeront à un tournoi de football solidaire à Ouistreham, au profit de l'association Akpadenou. Les recettes seront reversées à une coopérative de femmes au Bénin, pour permettre de financer la scolarité de leurs enfants.

Des champions et des journalistes

Outre les deux champions, seront présents également Loïc Amisse, champion de France avec le FC Nantes et qui compte douze sélections en équipe de France, Faruk Hadzibegic, ex-coach de Valenciennes et ancien international yougoslave, Bruno Derrien, ex-arbitre international. Des personnalités de la télévision seront également au rendez-vous : Henri Sannier, ex-présentateur de Tout Le Sport sur France 3, Thierry Adam, Claude Eymard, Gaël Robic et Alain Vernon de France Télévisions.

Quatre équipes engagées

Plusieurs matches de gala auront lieu, entre quatre équipes : l'équipe Association Foot du monde, composée d'anciens joueurs pros et de journalistes et consultatns, l'équipe Black Stars (avec notamment Pascal Feindouno) avec des joueurs africains de renom, l'équipe Association AJSO Ouistreham Riva-Bella, association locale de football et enfin l'équipe des journalistes régionaux.

Samedi 26 mai 2018, Stade Kieffer de Ouistreham Riva-Bella, dès 13h. Entrée 3€.