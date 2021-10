De Villepin doit se rapprocher de Bayrou?

C’est l’idée lancée avant Noël, par Xavier Jaglin, (entre autre) conseiller municipal d’opposition à Argentan.

Xavier Jaglin a été débarqué de « République Solidaire », le parti de Dominique De Villepin, depuis qu’il a lancé cette idée !

Mais l’idée fait son chemin; elle est désormais reprise par de plus en plus d’élus, au niveau national, pour un Centre "fort ", en alternative aux poncifs de l’UMP et du PS…

Une tribune nationale, pour médiatiser cette volonté « gaulliste républicaine » doit sortir dans la presse nationale, la semaine prochaine.

Ecoutez ci-dessous : Xavier Jaglin :